Tribunale di Nocera Inferiore, arriva il Ministro Nordio: incontro con avvocati e magistrati

Il 16 maggio 2024 il Ministro della Giustizia Carlo Nordio sarà al Tribunale di Nocera Inferiore su richiesta del Vice Ministro Edmondo Cirielli e dei parlamentari Imma Vietri (deputato FdI) e Antonio Iannone (senatore FdI).

Il commento

Il senatore Iannone, che è anche commissario regionale di Fratelli d’Italia, spiega: “Si tratterà di un incontro operativo con gli avvocati e i magistrati per mettere in campo una serie di azioni per risollevare questo fondamentale presidio di legalità. Per anni i governi a trazione Pd e i Parlamentari dell’allora maggioranza si sono completamente disinteressati. Un indegno atteggiamento a cui siamo chiamati a porre rimedio con un pacchetto di soluzioni che il Ministro Nordio presenterà già dall’incontro del prossimo 16 maggio”.