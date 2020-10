Misure anti-Covid al tribunale di Nocera Inferiore: convocato il summit

Il sindaco di Nocera Inferiore Torquato incontrerà lunedì prossimo il presidente del Tribunale Robustella, il Procuratore della Repubblica Centore e il presidente dell'ordine degli avvocati Casalino per discutere delle attività anti-covid da mettere in campo presso la cittadella giudiziaria.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il summit

Lo scopo dell’ incontro, in particolare, sarà la gestione dell’emergenza sanitaria, per la tutela della salute pubblica e la profilassi anticovid da perseguire per la prevenzione. “Lo stato di isolamento in cui sono lasciati i Comuni a gestire l’emergenza è diventato preoccupante considerato i recenti sviluppi. L’ agro nocerino sarnese rappresenta la zona più popolosa della provincia di Salerno, con una cittadella giudiziaria che raccoglie gran flusso di persone” fanno sapere dal Comune.