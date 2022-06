Tribunale di Nocera, Raffaella Ferrentino: "Risveglio tardivo"

"Il Tribunale di Nocera Inferiore si trova in queste condizioni perché l'avvocatura, di cui sono parte in causa, e diversi esponenti della magistratura si sono svegliati tardi". Parola della presidente dell'associazione "Legalità e Trasparenza", Raffaella Ferrentino. "Per questo - spiega - adesso ci troviamo davanti alle dimissioni, più che comprensibili, del presidente Sergio Antonio Robustella. Da magistrato di lunga esperienza, però, gli chiedo di ripensarci e di non fare come il capitano Francesco Schettino: non abbandoni la nave nel momento del bisogno".

L'affondo

L'ex vicesindaco di Nocera Superiore aggiunge: "Molti esponenti della mia categoria sono intervenuti quando tutto è diventato irreversibile. Ora denunciano, ma dove erano quando il Tribunale veniva smantellato pezzo dopo pezzo. Robustella si è trovato tra le mani un Palazzo di giustizia depauperato, pagando le conseguenze di scelte politiche - e non - scellerate".