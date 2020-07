Ex tribunale di Salerno, De Luca e Napoli incontrano l'Ordine degli Avvocati

Questa mattina il deputato Piero De Luca, insieme al sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, ha incontrato il presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati Silverio Sica, e l'avvocato Cecchino Cacciatore, vice presidente e drettore della Scuola di Formazione degli Avvocati.

La riunione

L'incontro, che fa seguito a quello di venerdì scorso, è finalizzato ad associare anche il Consiglio dell'Ordine, insieme a Comune, Provincia, Università ed Agenzia del Demanio, al tavolo promosso per la definizione dell'utilizzo e della valorizzazione degli spazi dell'ormai ex Tribunale di Salerno. L'obiettivo è quello di individuare la più adeguata destinazione di un immobile di straordinaria rilevanza storico-artistica, oggi in fase di dismissione a causa del trasferimento delle attività presso la nuova Cittadella Giudiziaria.