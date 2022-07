Tributi comunali, regole più rigide per rateizzare i debiti

La giunta comunale di Salerno ha approvato il nuovo regolamento speciale sulla rateizzazione dei tributi comunali. Le nuove regole sono legate all'adesione alle misure per il riequilibrio finanziario. Nell'ambito delle misure per il riequilibrio sono state approvate una serie di linee di indirizzo per il ripiano del disavanzo, che sono confluite nel regolamento in questione.

Il regolamento

Per i tributi, dunque, è previsto "l’incremento della riscossione delle entrate". In che modo? Prevedendo la rateizzazione nella durata massima di trentasei rate mensili per i primi due anni di efficacia dell’accordo e nella misura massima di ventiquattro rate mensili per la restante durata dell’accordo. Le nuove regole varranno per gli avvisi di accertamento esecutivi per i quali non siano state ancora avviate le procedure di riscossione coattiva e per gli avvisi di accertamento esecutivi avviati alla riscossione coattiva. E per la rateizzazioni in corso? Non cambierà nulla: "Le rateizzazioni già concesse, e ancora in corso, continuano a seguire le precedenti disposizioni, così come le istanze presentate fino all’entrata in vigore della presente disciplina".