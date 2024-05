Trincerone Est, conto alla rovescia per il completamento dei lavori

Conto alla rovescia per l’inizio dei lavori per la realizzazione del lotto A e B del completamento del Trincerone Est, per un importo complessivo, a seguito di ribasso offerto, di poco più di 3 milioni di euro di fondi a valere sulle risorse Fsc 2014/2020 del Psc Mims 2014/2020 di cui alla Delibera Cipe numero 54/2016.

Il cantiere

Lunedì 6 maggio - come mostra la foto di Antonio Capuano - partiranno ufficialmente i lavori del lotto A, che prevede il completamento del tronco direzione via Cacciatore-via Capasso, con la sistemazione del sottopassaggio già esistente ma allo stato grezzo. Sono previsti circa 1 anno e mezzo - 2 anni per la conclusione dei lavori.