Trincerone Est, accanto al parcheggio spunta la palestra all'aperto

Sono in via di ultimazione i lavori nel grande cantiere del Trincerone Est. Come mostrano le foto di Antonio Capuano, è spuntata la palestra all’aperto in uno spazio con ceramica vietrese e tappeto di erba sintetica. Sta per essere completata anche la segnaletica orizzontale per delineare i nuovi posti auto.

Il cantiere

La nuova area urbana collegherà in superficie via Nizza (e il tratto di trincerone già realizzato) con via Cacciatore. Inoltre, un percorso interrato consentirà di arrivare fino in via Balzico, raggiungendo l’intersezione con il sottopasso di via Santi Martiri. Ad effettuare i lavori l’associazione di imprese Fadep, Andreozzi costruzioni e Armafer.

