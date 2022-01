"Giostrine, videosorveglianza e raccoglitori per le deiezioni canine": la proposta di Cosentino e Sorrentino per la nuova area del Trincerone

Una proposta per rendere l’area del nuovo Trincerone -all'altezza di via Volpe- più fruibile per tutta la popolazione: a presentarla stamattina alla Commissione Urbanistica del Comune di Salerno, i consiglieri comunali Vittoria Cosentino e Luca Sorrentino.

La proposta

Cosentino e Sorrentino, in particolare, chiedono l'introduzione di un'area gioco destinata ai bambini, considerando che gli attrezzi ginnici già presenti spesso vengano confusi con giostre per i più piccoli, finendo per rappresentare, così, un potenziale pericolo per la loro incolumità. Inoltre, i consiglieri hanno proposto l'installazione della videosorveglianza, più controlli e un aumento di raccoglitori e distributori di sacchetti per deiezioni canine, vista la carenza nella zona e gli escrementi che la caratterizzano, a tutto danno per l'igiene e il decoro pubblici. La proposta, dunque, è stata posta all'attenzione del sindaco e del settore Verde Pubblico del Comune, al fine di migliorare le condizioni dell'area cittadina e renderla più sicura e pulita.