Sicurezza, Tringali: "Importante una sede della Municipale in centro", poi l'ipotesi doppio senso sulla Lungoirno

"È necessario un presidio di polizia municipale che sia capace di essere operativo su tutto il centro cittadino". Parola di Claudio Tringali, assessore alla Sicurezza ed alla Polizia Municipale di Salerno, che a margine dell'incontro sul progetto di educazione stradale con i piccoli alunni del plesso "Conti" di Fratte si è soffermato sulla possibile apertura di una nuova sede della polizia municipale in centro cittadino. La sede favorita ad ospitare il comando distaccato è l'ex tipografia Volpe in piazza Matteotti, seguita da piazza della Libertà, vecchio pallino del governatore De Luca.

Sede distaccata

"Riuscire a trovare un edificio che sia agibile e che non richieda interventi di spesa e tempi lunghi non è facile" spiega Tringali. "Qualche idea ce l'ho, penso per esempio all'ex tipografia Volpe, edificio pronto per l'uso che ci darebbe la possibilità di avere un presidio municipale capace di essere operativo in tutto il centro cittadino. Oggi come oggi abbiamo una sede di polizia municipale che sta quasi a Pontecagnano e non è neanche in buone condizioni. Per questo bisogna intervenire in tempi brevi, ma per quanto mi riguarda non posso fare molto se non chiedere che si agisca".

Autovelox e semafori

Altro tema centrale sul fronte della sicurezza stradale è rappresentato dagli autovelox, impiegato, oltre che sul lungomare, anche sulla Lungoirno. "Di autovelox, forse, ne arriverà un altro - sottolinea Tringali - ma la questione centrale è il rispetto delle regole. In ogni caso monitoreremo tutte le arterie in cui si verificano gli eccessi di velocità, le strade a senso unico e le rettilinee. Per quel che mi riguarda penso che se la Lungoirno fosse a doppio senso sarebbe un grosso vantaggio, sia per il traffico sia per la sicurezza, perché ci sarebbe un rallentamento notevole". Infine, la questione semafori. All'orizzonte potrebbe esservi la riattivazione di quello posto all'incrocio fra Corso Garibaldi e via Cilento (all'altezza delle Poste centrali ndr), al momento non approvata da tutte le anime della maggioranza. "Per agire su quel semaforo - spiega Tringali - ormai superato tecnologicamente, ci vorrebbero migliaia di euro. Attendiamo il bilancio per capire quali saranno le possibilità che ci verranno date".