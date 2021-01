Dramma sfiorato a Salerno, tronco d'albero cade in via Vinciprova

Tragedia sfiorata, nel primo pomeriggio di oggi, a Salerno, dove a causa del vento il tronco di un albero è caduto sulla carreggiata in via Vinciprova. Fortunatamente non risultano feriti. Si è temuto il peggio essendo una strada molto trafficata.

La denuncia

Preoccupato per l’accaduto uno dei residenti, l'ingegnere Alessio Leone, già consigliere alla circoscrizione Irno, che denuncia: “Sono anni che dall’Amministrazione Comunale mi rispondono che questi pioppi cipressini sono sicuri (però poi due per realizzare il terminal li hanno immediatamente tagliati). Lo abbiamo visto. È il secondo che cade in 13 mesi. Siete andati bene Vincenzo Napoli, avete scampato il secondo morto". "Ci auguriamo - aggiunge Leone - che vengano rapidamente rimosse le vergognose baracche del mercatino etnico e venga riqualificata la zona con interventi di disinfestazione e derattizzazione. Oltre alla revisione dello spostamento del Capolinea nell’area ex parcheggio auto di Via Vinciprova (rispetto alla quale rimaniamo fiduciosi a seguito del cordiale e disponible incontro avvenuto con l’assessore De Maio). Nei giorni scorsi altri alberi sono caduti in via Nizza e nella centralissima via Posidonia.

La foto è di Antonio Gesummaria