Trovano portafogli in vacanza e lo restituiscono a una regista americana: la sindaca pensa a un encomio

Hanno trovato un portafogli mentre erano in vacanza ad Amalfi e lo hanno restituito a una regista americana. Il gesto di due giovani imprenditori di San Marzano sul Sarno, i 29enni Luigi Calabrese e Francesco Pignataro, ha colpito la sindaca Carmela Zuottolo che sta pensando a un encomio per i due giovani.

Parla la sindaca

"Il loro è un grande esempio di senso civico da portare nelle scuole e non solo - ha detto la sindaca -. Si tratta di due ragazzi della nostra comunità, due imprenditori giovanissimi, che anche in vacanza hanno dimostrato di avere una sensibilità fuori dal comune. D'altronde, il messaggio che hanno ricevuto dalla regista Liesl Tommy è segno che questi due ragazzi, insieme ad altri amici, hanno commosso tutti con la loro umanità. Ecco perché sto pensando di consegnare loro un encomio per quanto fatto. Hanno dato lustro alla nostra città. Mi consulterò con la mia maggioranza ed i dirigenti comunali, ma la volontà è di riceverli in Municipio per un momento che esalti il loro gesto. Un gesto tanto normale e proprio per questo davvero speciale", ha concluso.