Si finge medico per impossessarsi di un appartamento: 52enne salernitano arrestato per truffa

I carabinieri di Livorno hanno arrestato un uomo di 52 anni, originario di Salerno, accusato di aver commesso una serie di truffe. L'individuo, presentatosi come un medico oncologo e professore universitario, aveva pubblicato annunci online per l'affitto di un appartamento a Livorno a prezzi vantaggiosi. Utilizzando una falsa identità e fingendo di agire per conto della sorella malata, l'uomo è riuscito a ottenere le chiavi dell'immobile dalla vera proprietaria e a convincere diverse persone a firmare contratti di locazione, per poi sparire con il denaro versato come caparra.

L'arresto

L'arresto è avvenuto a Pisa, città in cui il truffatore viveva. Durante la perquisizione domiciliare, sono stati trovati camici e strumentazione sanitaria usati per supportare la sua falsa identità, oltre a documenti relativi ai contratti d'affitto e carte prepagate su cui aveva ricevuto circa 5000 euro. Ora l'uomo si trova detenuto nel carcere Le Sughere di Livorno.