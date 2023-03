"Ci dia 15mila euro per il pacco di suo nipote": 2 arresti per truffa aggravata in Costiera

Sono stati arrestati per truffa aggravata V.M. e F.F., accusati di essersi presentati come corrieri di una ditta di spedizioni e di essersi fatti consegnare, da una 80enne di Maiori, circa 15mila euro in contanti, necessari per sbloccare la consegna di un pacco destinato al nipote della vittima.

L'arresto

I due avevano anche paventato conseguenze legali in caso di mancato pagamento: ad eseguire oggi l'ordinanza emessa dal Gip di Salerno, su richiesta della Procura, i carabinieri della Compagnia di Amalfi. Il reato risale al 2022. Ora i due sono finiti ai domiciliari.