"Nonna ho dei debiti, aiutami": anziana truffata ad Albanella, si indaga

Nuova truffa ad Albanella. Un'anziana in località Bosco ha consegnato 2mila euro ad uno sconosciuto che, a telefono, le aveva chiesto denaro per riparare ai presunti debiti di suo nipote, minorenne. Un giovane, spacciandosi per il suo familiare, le ha chiesto poi di non parlare della sua richiesta di aiuto ai genitori, per timore di essere punito: la anziana, spaventata, ha quindi consegnato al malvivente che poco dopo si è presentato a casa sua tutto il denaro presente in casa, alias 2mila euro.

La denuncia

La vittima ha denunciato il fatto ai carabinieri, dopo essersi messa in contatto con i figli che, durante la truffa, risultavano telefonicamente irrangiungibili, appurando dunque cosa fosse accaduto. Indagano i carabinieri, per risalire all'identità dei responsabili.