Maxi truffa ad anziani in Costiera Amalfitana: due arresti

Sono accusati di avere truffato alcuni anziani della Costiera Amalfitana a cui sono stati sottratti, complessivamente, denaro e oro per circa 15mila euro: arresto in carcere e ai domiciliari rispettivamente per un uomo C.O e una T.C, accusati dai carabinieri e dalla Procura di Salerno di truffa aggravata.

Le indagini

Secondo i carabinieri di Amalfi e del Nucleo Operativo e Radiomobile i due indagati hanno ingannato le vittime alle quali, spacciandosi per loro parenti, hanno fatto credere di trovarsi in caserma per un debito non estinto. Per tutelare i propri cari i vecchietti non hanno esitato a consegnare i loro beni ai truffatori che però sono stati scoperti, individuati e arrestati dalle forze dell'ordine.