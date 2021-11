Truffa agli anziani: fermato un uomo con gioielli in Costiera Amalfitana

Carabinieri di Maiori, insieme ai colleghi di Tramonti hanno fermato al Valico di Chunzi un uomo, un napoletano, trovato in possesso di gioielli custoditi a bordo del proprio scooter. Era in possesso anche di soldi in contanti.

I dettagli

I militari, che stanno effettuando indagini, lo hanno condotto in caserma perché - scrive il Vescovado - sospettano che gli oggetti ed i soldi trovati siano il bottino di truffe ai danni di anziani del posto. Le forze dell'ordine invitano a segnalare persone sospette e raccomandano di recarsi alla caserma più vicina per denunciare eventuali truffe o raggiri.