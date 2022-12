"Oggetti benefici devoluti per gli animali", AIDAA: "E' una truffa"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Sono oramai oltre una trentina di segnalazioni che l'Associazione Italiana Difesa Animsli ed Ambiente AIDAA ha ricevuto nelle ultime settimane di una truffa messa in atto principalmente in località delle provincie di Salerno, Napoli e Caserta dove alcune persone si presentano a nome di fantomatiche associazioni animaliste e cercano di vendere a prezzi esosi dei piccoli oggetti dicendo che il ricavato viene devoluto alle associazioni che si occupano di animali che a una ricerca non risultano esistenti e quindi molto probsbilmente finiscono nelle tasche dei truffatori.

"E' una truffa orribile- scrivono gli animalisti- in quanto a presentarsi è quasi sempre una donna che racconta di vendere oggettistica , per lo più piccoli giocattoli in plastica chiedendo per ciascun oggetto un offerta minima di10 euro, raccontando che il provente finisce nelle disponibilità di associazioni che però risulterebbero inesisistenti. le prime segnalazioni son arrivate dalla zona di Nocera Inferiore e dai pesi limitrofi ma in questigiorni abbiamo anche ricevuto segnalazioni dai comuni del napoletano e della provincia di Caserta, noi- conclude la nota animalista- abbiamo chiesto di denunciare, ma trattandosi di truffe di piccole somme è più facile che quei soldi donati per gli animali finiscano invece nelle tasche di questa che appare come una organizzazione ben organizzata che potrebbe aver colpito centinaia di persone in tutta la Campania."