Percepisce oltre 51mila euro dall'Unione Europea, ma senza i requisiti: nei guai imprenditore salernitano

In azione, il Nucleo investigativo del comando provinciale di Napoli che ha eseguito un sequestro, emesso dal gip del tribunale di Salerno, nei confronti di un imprenditore agricolo della nostra provincia.

L'accusa

Secondo quanto emerso dalle indagini coordinate dalla Procura, l'imprenditore avrebbe incassato un contributo dell’Unione Europea – nell’ambito del Piano di sviluppo rurale della Campania - pari ad oltre 51mila euro, ma senza possedere i requisiti previsti. I carabinieri hanno riscontrato varie anomalie nella documentazione presentata dall’impresa, come l'estensione degli appezzamenti di terreno non corrispondente al reale e la destinazione dei terreni, usati per il pascolo e non per le colture. Ora l'imprenditore è finito nei guai.