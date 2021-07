Truffatore in trasferta: rintracciato in Costiera Amalfitana l'uomo che ingannava gli anziani

I carabinieri hanno bloccato in Costiera il truffatore "in trasferta", che ingannava gli anziani. Si tratta di un 23enne del napoletano. L'uomo è stato fermato al termine di un inseguimento in moto. Lo stratagemma era sempre lo stesso: fingeva di consegnare un pacco per un nipote (inesistente) da parte di un corriere espresso.



I dettagli



Lo scooter sospetto proveniente da Agerola, è stato individuato dalla Squadra Motoclisti dell'Aliquota Radiomobile di Amalfi si sono messi alla sua ricerca. Poi è cominciato l'inseguimento. Durante la perquisizione, il truffatore è stato trovato in possesso di pacchi di riso, alcune buste da spedizione di un noto corriere e di telefoni cellulari con sim card intestate a cittadini extracomunitari. Su uno dei due telefoni era stato impostato anche un navigatore satellitare con l'indirizzo di una delle vittime nel mirino. L'uomo è stato deferito all'Autorità Giudiziaria.