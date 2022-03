"Fate una donazione per gli ucraini", ma è una truffa: fermata finta volontaria a Pontecagnano

Sventata truffa su finti aiuti umanitari all’Ucraina a Pontecagnano. Questa mattina il comandante della Polizia Municipale Franco Lancetta, a seguito di una segnalazione del sindaco Giuseppe Lanzara, è prontamente intervenuto sventando un tentativo di truffa ai danni dei cittadini. Fingendosi volontaria di un'associazione, nei pressi di un supermercato, una donna chiedeva un contributo economico a sostegno del popolo ucraino.

"In questo momento così complicato purtroppo da contrastare non c'è solo l'emergenza dei profughi in fuga dalla guerra ma anche chi si dimostra un vero e proprio sciacallo. Speculare sulle emergenze è un atto vile che condanniamo fortemente. Ringrazio tutte le persone che quotidianamente mi segnalano episodi di illegalità e invito tutti a segnalare alle autorità eventuali tentativi di truffa. Per le donazioni bisogna affidarsi solo a canali ufficiali gestiti da associazioni o enti certificati. Ricordo inoltre che sul territorio è attivo il servizio SOS Ucraina con la raccolta di generi di prima necessità organizzata da Comune di Pontecagnano Faiano e associazioni del territorio e che a breve si arricchirà con la creazione di un canale di comunicazione WhatsApp e un IBAN per le donazioni”.