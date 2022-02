Truffatori alla riscossa a Baronissi, l'avviso del sindaco: "Attenzione ai falsi impiegati del Comune o dell'Enel"

Sono giovanissimi, si spacciano per impiegati Enel, bussano ai campanelli e ai citofoni per farsi aprire e verosimilmente tentare truffe. E' l'avviso del sindaco di Baronissi, Gianfranco Valiante: "Nessuna autorizzazione è stata emessa dal Comune, nessuna comunicazione è pervenuta agli uffici. Particolare attenzione per le persone anziane", ha chiesto il sindaco. Si raccomanda prudenza.