"Suo nipote ha avuto un incidente", raggirata un'anziana a Battipaglia: arrestate due giovani truffatrici

Due ragazze di 23 e 25 anni, N.N e G.V, sono state arrestate dalla Polizia per truffa aggravata ai danni di un’anziana di 83 anni. Gli agenti della Squadra Mobile, in particolare, sono intervenuti a Battipaglia, presso l’abitazione dell’anziana, dove poco prima le due giovani avevano rubato numerosi oggetti preziosi. Le due truffatrici erano riuscite a farsi consegnare dalla malcapitata circa 40 oggetti in oro e argento, tra cui monili, orologi da polso e da trascino, bracciali, anelli, fedi nuziali, catenine, orecchini e spille.

L'inganno

Le ragazze avevano tratto in inganno l’anziana attuando la cosiddetta “truffa del nipote”, espediente che prevede insistenti contatti telefonici da parte di un “finto” nipote che, paventando il pericolo di essere denunciato o addirittura arrestato, richiede urgentemente somme di denaro agli anziani parenti per onorare debiti, saldare acquisti o ristorare danni provocati nella circolazione stradale.Gli agenti, prontamente intervenuti, hanno bloccato le due ragazze in prossimità dell’abitazione e hanno recuperato i preziosi che sono stati restituiti alla legittima proprietaria.