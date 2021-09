Playstation in vendita a un prezzo stracciato, ma è una truffa: denunciato un salernitano

A cadere nella sua trappola un giovane del comune dell'avellinese che, come riportato dai colleghi di Avellinotoday, era in cerca di un buon affare ed è stato attirato dal prezzo oltremodo conveniente di una nota console per videogiochi

E' stato denunciato dai carabinieri di Lioni, un 40enne della provincia di Salerno, accusato di truffa. A cadere nella sua trappola un giovane del comune dell'avellinese che, come riportato dai colleghi di Avellinotoday, era in cerca di un buon affare ed è stato attirato dal prezzo oltremodo conveniente di una nota console per videogiochi in vendita on-line. Ignaro del raggiro in cui sarebbe incappato, la vittima ha effettuato il pagamento di circa 450 euro mediante bonifico bancario.

Le indagini

Ma, ricevuta la somma pattuita, il fittizio venditore ha omesso la consegna della console e si è reso irreperibile. Attraverso una serie di accertamenti i carabinieri sono riusciti ad identificare il presunto malfattore per il quale, alla luce delle evidenze emerse, è scattata la denuncia.