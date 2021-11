"Un'offerta per la parrocchia", ma è una truffa: l'avviso del prete di Vibonati

Allarme truffe nel comune di Vibonati. Ignoti, infatti, stanno girando per le case chiedendo offerte per e a nome della parrocchia di Sant’Antonio Abate.

L'avviso

Ad allertare i residenti, con un post su Facebook, è direttamente il parroco Don Martino: “Siamo venuti a conoscenza del fatto che, in giro, ci sono persone che chiedono offerte per e a nome della parrocchia, anche nei paesi limitrofi! Si prega di fare la massima attenzione, in quanto non è stato, ad oggi, rilasciato alcun permesso ufficiale a nome della Parrocchia, nella persona del parroco, per poter effettuare tale richiesta. Qualora veniste a contatto con tali persone, potete chiedere un permesso che non avranno e sappiate che le offerte non sono destinate, quindi, alla nostra Parrocchia. Avrete notizia ufficiale di eventuali richieste di offerte sia durante le celebrazioni che via social, su questa pagina”.