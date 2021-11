Scambiavano il gasolio con l'olio: 55 persone rischiano il processo

Cinquantacinque persone sono finite a processo per la truffa sul gasolio. L'hanno realizzata - è la tesi dell'accusa - utilizzando di olio minerale acquistato nell’Europa dell'est con l'aggiunta di documenti falsi. In Italia, l'olio sarebbe stato poi trasformato in gasolio.

I dettagli

Il pm Roberto Lenza - scrive il quotidiano La Città - ha chiesto il rinvio a giudizio per 55 indagati. Le indagini hanno smascherato due sodalizi, uno nell’Agro nocerino-sarnese, l’altro originario dei Monti Lattari. Ci sarebbe una evasione fiscale di 128 milioni di euro, tra accise ed Iva non pagate. Molti automobilisti sarebbero stati danneggiati: nei serbatoi dei propri veicoli finiva olio minerale anziché gasolio.