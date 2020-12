Acquista playstation on line, ma è una truffa: denunciati due salernitani

Due ragazzi salernitani, rispettivamente di 25 e 35 anni, sono stati denunciati dai carabinieri di Baiano (Avellino) con l’accusa di truffa.

La truffa

A cadere nella loro trappola, una ragazza che, in cerca di un buon affare, è stata attratta dal prezzo oltremodo conveniente di una nota console per videogiochi in vendita on-line. Ignara del raggiro in cui sarebbe incappata, ha effettuato il pagamento di 200 euro mediante bonifico bancario. Ma, ricevuta la somma pattuita, i fittizi venditori non hanno provveduto alla consegna della console rendendosi irreperibili. Attraverso una serie di accertamenti i militari sono riusciti ad identificare i presunti malfattori per i quali è scattata la denuncia in stato di libertà.