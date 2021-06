Sottraggono 12 mila euro con una truffa on line a Vietri: in quattro nei guai

I carabinieri di Vietri sul Mare hanno identificato quattro persone accusate di un phishing ai danni di un cittadino del posto, a cui sono stati sottratti oltre 12mila euro. Si tratta della capoverdiana 40enne residente a Napoli M.L.C., del 32enne P.V.F. di Giugliano in Campania, del 20enne di Qualiano C.G. e del 21enne napoletano R.A.M.

Le indagini

I quattro, attraverso una mail artefatta con cui si chiedeva di accedere con le proprie credenziali di conto corrente per risolvere un blocco, ma anche con una telefonata in cui hanno finto di essere personale delle Poste Italiane chiedendogli di disintallare l’app per la visione delle movimentazioni, sono riusciti ad accedere al conto della vittima senza che lo stesso potesse accorgersene per diversi giorni. Con quattro diverse operazioni i malviventi hanno rubato la somma di denaro. I militari dell’Arma hanno ricostruito la vicenda, risalendo a tutti gli autori del reato grazie ad un’attenta analisi dei movimenti, delle operazioni e delle telefonate.