"Non ha pagato le bollette, servono 1500 euro per saldare": 25enne salernitano arrestato per truffa

Un 25enne salernitano è stato arrestato per truffa in concorso insieme ad una 28enne di Reggio Emilia. I due hanno convinto un anziano di Parma a versare 1500 euro fingendosi rappresentanti di una società elettrica che si erano recati presso la sua abitazione per saldare alcune presunte bollette non pagate.

Il fatto

Il colpo, per fortuna, non è andato a segno grazie all'intervento di un dipendente della banca presso cui l'83enne si era recato a prelevare il denaro da consegnare ai due. Il dipendente della banca, insospettito dalla presenza di quella che si era dichiarata "nipote acquisita" dell'anziano, ha provveduto ad allertare i carabinieri, che hanno sventato la truffa ed arrestato i due giovani.