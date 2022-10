Acquista on-line pellet per riscaldamento, ma è una truffa: denunciato salernitano

I carabinieri della stazione di Castelfranci hanno denunciato in stato di libertà un trentenne della provincia di Salerno per “Truffa”. Un uomo del posto, dovendo acquistare del pellet per riscaldamento, è stato attratto da un’offerta pubblicata su un sito online, effettuando il pagamento di 200 euro mediante bonifico bancario. Ricevuta la somma pattuita, il proponente non ha consegnato la merce, rendendosi irreperibile, come riportano i colleghi di Avellinotoday.

La denuncia

Attraverso una serie di accertamenti, i carabinieri sono riusciti ad identificare il fittizio venditore, il quale, alla luce delle evidenze emerse, è stato denunciato. Fondamentale, diffidare sempre degli acquisti oltremodo convenienti, trattandosi probabilmente di una truffa o di prodotti rubati.