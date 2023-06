Somme non dovute per il servizio civile, udienza ad ottobre per l'assessore Gerarda Sica

Fissata per il 26 ottobre l'udienza predibattimentale sul presunto caso di truffa nell'ambito del servizio civile presso un'associazione del territorio che vede implicata, fra gli altri, l'attuale assessore alle Politiche Sociali Gerarda Sica (Pd).

Le accuse

L'assessore, all'epoca dei fatti socio non componente del direttivo, è accusata, insieme agli altri due imputati (Gennaro Carbone, vice presidente dell'associazione Tyrrhenoi, Carmen Altamura, socio non componente del direttivo), di aver richiesto ad una volontaria del servizio civile somme "obbligatorie" per la formazione che in realtà non erano dovute. Le spese, secondo il Pm, erano ”esclusivamenfe a carico dell'ente accreditato". I tre imputati dovranno comparire davanti al giudice monocratico Mariella Montefusco, come previsto dall'udienza predibattimentale istituita dalla riforma Cartabia, la quale dovrà stabilire se le accuse sono fondate oppure emettere il "non luogo a procedere".