Truffa sulle assicurazioni on-line: denunciati due salernitani

Arrestati due truffatori salernitani, nell'avellinese. I carabinieri della Stazione di Montella sono entrati in azione dopo la denuncia sporta da un uomo che, dovendo assicurare la sua auto, è stato attratto dal prezzo oltremodo conveniente di una polizza R.C.A. pubblicizzata su internet, chiedendo un preventivo. Ignaro del raggiro in cui sarebbe incappato, ha effettuato il pagamento del premio di circa 200 euro, mediante una ricarica su carta prepagata. Quindi, ricevuta la documentazione via mail, tramite un’applicazione dello smartphone, ha scoperto che in effetti il veicolo non risultava assicurato. Atteso vanamente alcuni giorni, l'uomo ha provato a ricontattare il sedicente assicuratore che, come da copione, si è reso irreperibile sui contatti forniti. Come riportano i colleghi di Avellinotoday, solo a questo punto non c'è stato più alcun dubbio del raggiro ed il malcapitato ha denunciato il fatto.

La denuncia

Le indagini dei militari hanno consentito di risalire all’identità dei presunti responsabili: si tratta di un 30enne e di un 60enne della provincia di Salerno che, alla luce delle evidenze emerse, sono stati denunciati in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria.