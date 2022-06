Contributi per interventi di risparmio energetico mai eseguiti: tre imprenditori ai domiciliari

Gli uomini della Guardia di Finanza di Salerno hanno sottoposto agli arresti domiciliari: P.F, rappresentate legale della Verde Energia S.r.l; G.B, rappresentante legale della Greensaving S.r.l; L.F, amministratore di fatto della Greensaving e della Verde Energia. Divieto di contrarre con la pubblica amministrazione è stato emesso nei confronti di C.F, socia della Greensaving e della Verde Energia. Il provvedimento emesso dal Gip di Salerno su richiesta della Procura – si legge nel comunicato ufficiale delle Fiamme Gialle – si basa su varie ipotesi di reato, tra cui quelli di truffa aggravata, autoriciclaggio e reati fiscali. Disposto il sequestro preventivo dei beni riferibili a varie società, per un valore pari ad oltre 10 milioni di euro.

Le accuse della Procura

Secondo quanto ritenuto dal Giudice le indagini, eseguite dalla Tenenza di Battipaglia, hanno permesso di acquisire elementi gravemente indizianti, nel quadro accusatorio, in ordine ad una ingente frode ai danni dello Stato posta in essere attraverso i cd. certificati bianchi (TEE – Titoli di Efficienza Energetica).Il meccanismo dei certificati bianchi, entrato in vigore nel 2005, è il principale strumento di promozione dell’efficienza energetica in Italia e prevede che, le aziende distributrici di energia elettrica e gas con più di 50 mila clienti finali, debbano raggiungere ogni anno determinati obiettivi di risparmio energetico. Esse possono adempiere a tale vincolo realizzando progetti di efficienza energetica a cui consegua il diritto ai “certificati bianchi”, oppure acquistando i certificati stessi da altri operatori del settore, le cd. Energy Service Company (E.S.Co.), società che realizzano progetti finalizzati alla riduzione dei consumi di energia.

Il Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. (GSE), azienda a partecipazione pubblica, riconosce sia alle ditte distributrici che alle E.S.Co. un controvalore in certificati in misura corrispondente al risparmio di energia derivante dagli interventi realizzati. I certificati sono poi liberamente scambiabili sul mercato dei Titoli di Efficienza Energetica a cura del Gestore dei Mercati Energetici S.p.a. (GME). Il meccanismo termina con la presentazione annuale dei certificati bianchi presso il GSE da parte delle imprese distributrici; in tal modo, quest’ultime dimostrano il raggiungimento degli obiettivi di risparmio prefissati e, contestualmente, maturano il diritto all’ottenimento di un contributo tariffario in denaro da parte della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA). L’entità del contributo pubblico erogato dalla Cassa corrisponde al valore di mercato dei “certificati bianchi” scambiati.

Secondo la prospettazione accusatoria ritenuta allo stato fondata dal G.I.P. il sistema di frode rilevato nel corso delle indagini, si articolerebbe nel seguente modo: due società E.S.Co., con sede a Campagna , avrebbero attestato al Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. (GSE), esibendo falsa documentazione tecnico amministrativa, la realizzazione di una serie considerevole di interventi finalizzati al risparmio energetico in realtà mai eseguiti, per un importo totale pari ad oltre 150 milioni di euro;– sulla base delle attestazioni effettuate, le E.S.Co. hanno indebitamente ottenuto l’assegnazione di certificati bianchi, di cui una parte negoziata sul mercato elettrico gestito dal GME (Gestore dei Mercati Energetici S.p.A.), per un valore di circa 7,3 milioni di euro; le somme illecitamente percepite sono state quindi in parte autoriciclate in terze società nonché nell’acquisto di immobili, ed in parte reimpiegate attraverso la complicità di soggetti economici terzi.