Superbonus, 3 indagati per truffa ed abuso edilizio ad Eboli

La Guardia di Finanza ha denunciato tre persone per truffa (all’appello mancano 100 mila euro) del Superbonus, abuso edilizio e per i lavori fatti in difformità. A finire nei guai, un ingegnere, un architetto e un costruttore ebolitano. Contestato anche il materiale utilizzato.

L’immobile è in località Fiocche, al confine con Altavilla Silentina, la frazione di fronte al ponte sul fiume Sele che decenni fa crollò e venne ricostruito. Come ricorda La Città, i lavori erano iniziati sotto i migliori auspici. Poi il brusco rallentamento. Fino alla fermata decisiva. Accertamenti in corso.