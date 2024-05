Finta telefonata di un nipote: anziana derubata di 600 euro ed oggetti d'oro nel salernitano

Nuovo caso di truffa nei confronti degli anziani nel salernitano. Questa volta, come riporta Info Cilento, a cadere vittima del raggiro è stata un'anziana residente nel piccolo borgo di Torraca. I malviventi le hanno sottratto circa 600 euro in contanti e diversi oggetti d'oro.

Il fatto

La vittima è stata prima contattata telefonicamente per un inesistente pacco a nome del nipote, poi un truffatore si è presentato a casa sua per riscuotere il denaro e gli oggetti preziosi, promettendo di aiutare il nipote in difficoltà. Dopo il colpo, i ladri sono rapidamente fuggiti. I Carabinieri della Stazione di Sapri sono intervenuti per indagini e raccolta di informazioni, rinnovando l'avviso di massima cautela agli anziani del territorio.