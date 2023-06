Giovane soggiorna in hotel e va via senza pagare: allarme tra gli albergatori cilentani

Soggiorna in hotel e va via senza aver pagato: l'uomo, M.L. le sue iniziali, munito di un solo bagaglio, si sarebbe presentato in diversi hotel della costa cilentana, esibendo il suo documento di riconoscimento. Ma, dopo aver soggiornato, il giorno prima del check out, non fa ritorno in albergo, senza aver pagato.

La segnalazione

Il caso è diventato virale tra gli albergatori cilentani che hanno divulgato sui social i dati del presunto truffatore. Indagano, dunque, le forze dell'ordine per far luce sul fatto e rintracciare il turista.