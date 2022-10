Presunta truffa milionaria per Venturini: l'udienza slitta a novembre

Truffa milionaria al maestro Bruno Venturini: in 5 rischiano il processo, come riporta Le Cronache. Il tenore salernitano ieri era presente nell’aula, al terzo piano della cittadella giudiziaria, per l’udienza preliminare frutto dell’inchiesta della Guardia di Finanza che, in cinque anni di indagini, è riuscita a ricostruire una presunta truffa messa in atto ai suoi danni, facendo sfumare il suo patrimonio.

La nuova data

L’ipotesi di reato contestata ai danni dei suoi consulenti finanziari e della loro segretaria è associazione per delinquere finalizzata alla truffa. L’udienza preliminare di ieri è durata pochi minuti: tutto slitta al prossimo 22 novembre, a causa di un’omessa notifica.