Truffano un'anziana e fuggono: due napoletani arrestati nel salernitano

Due quarantenni di origine napoletana sono stati arrestati, dopo un'azione congiunta dei carabinieri di Tricarico (Matera), Pisticci (Matera) e Potenza, al termine di un inseguimento sulla Ss 458 Basentana, iniziato a Tito (Potenza) e concluso nei pressi dello svincolo di Sicignano degli Alburni, nel salernitano.

I due erano in fuga dopo aver rubato a una anziana donna di Ferrandina (Matera), 1.500 euro, grazie ad una truffa a telefono, in cui le avevano fatto credere di dover pagare il prezzo di una raccomandata postale a favore del nipote. Una volta intercettata l'auto, i carabinieri hanno arrestato i due e recuperato l'intera somma, che è stata restituita alla donna. Come riporta l'Ansa, il Gip del Tribunale di Potenza ha convalidato, oggi, l'arresto e disposto la custodia cautelare in carcere dei due uomini.