I Carabinieri della stazione di Amalfi hanno arrestato due uomini, accusati di truffa aggravata ai danni di anziani residenti nella zona. M.T., originario di Maddaloni, e C.D.P, proveniente da Casalnuovo di Napoli, sono stati posti agli arresti domiciliari su decisione del Giudice per le Indagini Preliminari di Salerno, a seguito di un'ordinanza emessa dalla Procura della Repubblica.

Le indagini

Secondo le indagini, nel mese di agosto del 2023, i due uomini avrebbero messo in atto una serie di raggiri ben congegnati, presentandosi alle vittime con false identità: in un caso come corrieri consegnando un pacco fittizio da parte di un inesistente nipote, e in un altro caso fingendosi avvocato. Con questi espedienti, hanno convinto gli anziani a consegnare gioielli in oro e somme di denaro. In un episodio in particolare, i due sarebbero arrivati a sottrarre i risparmi di una coppia di anziani coniugi, per un totale di circa 53.000 euro. Le misure restrittive applicate ai due uomini sono temporanee e potranno essere contestate in sede giudiziaria. Le accuse mosse verranno esaminate dettagliatamente nelle prossime fasi del procedimento legale.