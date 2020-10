Truffavano gli anziani salernitani: espulsi quattro pluripregiudicati

Il Questore di Salerno ha emesso quattro provvedimenti di Divieto di Ritorno nei confronti di pluripregiudicati che, in trasferta dal loro comune di residenza , hanno messo in atto truffe nei confronti di persone anziane. In particolare, le praticavano usando false motivazioni relative alla consegna urgente di un pacco per un familiare o del dovuto risarcimento per un incidente di un proprio caro in realtà mai avvenuto, approfittando della vulnerabilità degli anziani, acuitasi con l’emergenza sanitaria in corso.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gli spacciatori

Inoltre, sono stati adottati sei provvedimenti di Avviso Orale, sempre nei confronti di persone pluripregiudicate, segnalate dalla Divisione Anticrimine della Questura in quanto responsabili del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e reati contro la persona ed il patrimonio .