Truffavano gli anziani nel salernitano: divieto di ritorno per due pregiudicati

Due pregiudicati napoletani, R.V.E e O.N, non potranno più ritornare a San Valentino Torio, Cava de' Tirreni, Fisciano e San Cipriano Picentino, per tre anni. A stabilirlo il Questore di Salerno attraverso un apposito provvedimento.

L'indagine

I due sono accusati di truffa aggravata in concorso e sostituzione di persona nei confronti di anziani di età compresa tra i 77 e di 91 anni, commessi nei quattro comuni salernitani. I truffatori, con il pretesto di dover recapitare merce ordinata da congiunti delle vittime, si facevano consegnare dagli ignari anziani considerevoli somme di denaro contante, come corrispettivo degli acquisti.