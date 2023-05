Allarme truffe agli anziani: fermati due giovani in Costiera Amalfitana

Due giovani provenienti dalla provincia di Napoli sono stati fermati dai carabinieri, a Praiano, perché sospettati essere gli autori di truffe ai danni di anziani. I due ragazzi erano in scooter e si aggiravano tra Praiano e Positano. In entrambi, i comuni della Costiera Amalfitana alcuni anziani, questa mattina, avevano ricevuto telefonate che invitavano a pagare la consegna di pacchi per un fantomatico nipote. I due, quindi, sono stati portati presso i locali della Compagnia dei Carabinieri dove sono stati identificati.