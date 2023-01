Anziani avvicinati da truffatori in strada: è allarme a Torrione e in altri quartieri

E’ allarme truffe a Salerno. Nel mirino, come capita spesso, gli anziani che ormai vengono presi di mira da persone senza scrupoli. Episodi simili si stanno verificando in vari punti della città.

Gli episodi

Sabato mattina un uomo si è avvicinato ad un anziano, all’uscita del supermercato Sole365 in via XX Settembre, a Torrione, facendo finta di conoscere il figlio e chiedendogli soldi per batterie di pc che sosteneva gli avesse ordinato proprio il figlio. L’uomo - secondo quanto raccontato dal figlio sui social - ha anche finto una telefonata con quest’ultimo, ma per fortuna il padre non si è lasciato convincere e non gli ha dato soldi. Episodi simili, magari con “scuse” diverse, si sono verificati anche in altri quartieri, come nella zona del Carmine. L’appello è rivolto soprattutto ai figli e ai nipoti affinchè mettano in guardia i propri nonni o genitori prima che cadano nei tranelli ben architettati dai truffatori.