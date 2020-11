Truffa aggravata in concorso ai danni di anziani: divieto di ritorno a Cetara e Tramonti per un 20enne

Continuano le truffe agli anziani: nell’ambito dell’azione di contrasto ai reati predatori, il Questore di Salerno ha disposto il divieto di ritorno a Tramonti e Cetara, per 3 anni, nei confronti di V.L, ventenne napoletano, con precedenti.

Truffa aggravata

Il ragazzo, già destinatario di divieto di ritorno in altri comuni della Provincia, si è reso responsabile di truffa aggravata in concorso, a danno di anziani ultrasettantenni: con il pretesto di dover recapitare merce ordinata da parenti, si è fatto consegnare dalle vittime considerevoli somme di denaro contante, come corrispettivo dell’acquisto.