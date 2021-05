Prova a truffare due anziani a Vietri sul Mare: denunciato 36enne

Tenta di truffare un anziano, ma viene bloccato dai carabinieri. E’ accaduto, lo scorso 12 maggio, a Vietri sul Mare, dove i militari dell’Arma hanno ricevuto le segnalazioni di due anziani del posto, i quali hanno comunicato di aver ricevuto le telefonate di un interlocutore sconosciuto. L’uomo si era presentato come un nipote annunciando l’arrivo di un corriere con un pacco che sarebbe stato consegnato dietro pagamento.

Il blitz

E così, intorno alle 11, gli uomini in divisa hanno individuato una Fiat Punto sospetta in Piazza Matteotti, il cui conducente è stato immediatamente bloccato. Vista la reticenza nel giustificare la sua presenza a Vietri l’uomo di 36 anni, originario del napoletano, è stato accompagnato in caserma per accertamenti e per essere sottoposto a perquisizione personale e veicolare. Successivamente, è stato trovato in suo possesso di 3 telefoni cellulari, 1 pacco avvolto in cellophane e nastro (tipico delle truffe agli anziani), 1 specchietto per auto lato sinistro (rotto, probabilmente per simulare proprio la Truffa dello specchietto), 11 prestampati per l’attivazione di contratti telefonici, luce e gas (probabilmente per attivare contratti ad insaputa delle vittime). Il giovane, quindi, è stato denunciato per tentata truffa ed ora verranno svolti accertamenti approfonditi, anche in relazione a tutto il materiale sequestrato.