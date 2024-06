“Non farti truffare”, il Comune di Salerno presenta la campagna contro i raggiri

Si terrà giovedì 27 giugno, alle ore 11, nella Sala del Gonfalone a Palazzo di Città la presentazione della campagna di sensibilizzazione per contrastare le truffe agli anziani, “Non farti truffare!”, voluta dal Comune di Salerno - Assessorato delle Politiche Sociali e Giovanili e dalla Prefettura di Salerno.

L’iniziativa

La campagna, finanziata dal Ministero dell’Interno, nasce sia dall’esigenza di contrastare il crescente numero di truffe, tentate o riuscite, ai danni delle persone anziane, sia per sensibilizzare la comunità e fornire loro un concreto sostegno attraverso una serie di consigli utili, sulle misure da adottare per assicurare prevenzione ed assistenza. La condizione di solitudine degli anziani, anche nel loro ambito più intimo e familiare, aumenta il rischio di essere ingannati da malintenzionati, facendoli sentire ulteriormente vulnerabili. Diviene necessario, quindi, non solo predisporre misure specifiche per contrastare la frode nei confronti degli anziani, ma strutturare una modalità di diffusione di suggerimenti utili che possano funzionare come esempi all’interno della propria rete sociale, attraverso i principali canali di comunicazione, con lo scopo di informare, divulgare e istruire la cittadinanza su alcuni tra i raggiri più ricorrenti che persone senza scrupoli continuano a mettere in atto.

I relatori

All’incontro saranno presenti: il sindaco Vincenzo Napoli, l’assessore alle politiche sociali e giovanili Paola De Roberto, il Prefetto Francesco Esposito, il Questore Giancarlo Conticchio, il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Salerno Filippo Melchiorre, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza Oriol De Luca, il Comandante della Polizia Municipale Rosario Battipaglia.