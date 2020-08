Truffe agli anziani: rubati complessivamente 8mila euro a 2 nonnine cilentane

Altre due truffe ai danni di persone anziane, nel salernitano. Per iniziare, una donna di Castellabate è cascata nel tranello di un malvivente che le ha chiesto del denaro per ritirare un pacco acquistato da un nipote. Dopo averle rubato circa 5mila euro, in cambio di un pacco vuoto, il truffatore ha fatto perdere le sue tracce.

L'altra truffa

Intanto, una donna di Scario, frazione di San Giovanni a Piro, ha creduto ad un finto avvocato che le ha chiesto 3000 euro in contanti e oro, raccontandole di un incidente in cui sarebbe rimasto coinvolto suo nipote, finito poi in ospedale. Dopo essere stata ingannata, l'anziana ha capito che si era trattato di una truffa in quanto il nipote, contattato dalla malcapitata, ha smentito il racconto. Per entrambi i casi, dunque, indagano i carabinieri, al fine di risalire all'identità dei malviventi.