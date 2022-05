Truffe in Costiera Amalfitana, è caccia allo "scroccone" che non paga mai

Ovunque si trova dice di essere amico del parroco. Quell'uomo di mezza età, apparentemente distinto, in giacca scura con spilla dorata al fiore all'occhiello, dotato di una buona proprietà di linguaggio, oltre a essere un millantatore è un imbroglione. La scorsa settimana aveva raggirato un'anziana in Cilento sottraendole il portafogli con 100 euro e venerdì ha fatto tappa in Costiera Amalfitana.

Il caso

A Ravello non ha saldato il conto in alcuni bar, ha visitato Villa Rufolo sostenendo di essere un corrispondente di un giornale spagnolo di Valencia. Il suo arrivo presso il monumento era stato annunciato da una telefonata proveniente dal Comune di Amalfi e con l'ufficio stampa si stava pianificando persino un servizio fotografico. Infine, di buonora, ha lasciato il bed and breakfast in cui aveva pernottato, nella notte tra venerdì e sabato scorsi, naturalmente senza pagare, facendo perdere le sue tracce. Per Don Angelo Mansi, parroco di Ravello, un perfetto sconosciuto.

Le indagini

Del caso sono stati informati i carabinieri della stazione locale a cui, ad ora, non è stata sporta denuncia. Stando a quanto appreso nei giorni scorsi avrebbe pernottato anche al Convento di San Francesco a Maiori, chiaramente gratis.