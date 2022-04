Truffe, droga, maltrattamenti e stalking: raffica di arresti e denunce nel Vallo di Diano

Nel corso di una serie di controlli svolti dai carabinieri, in alcuni comuni del Vallo di Diano, sono state arrestate sei persone ed altre dieci sono state denunciate alla Procura della Repubblica di Lagonegro.

Il bilancio dei carabinieri

A Sala Consilina, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno arrestato un 43enne e un 32enne, entrambi pregiudicati della provincia di Napoli, perché accusati di truffa ai danni di una persona del posto. Fingendo un incidente con la rottura dello specchietto, attraverso una serie di raggiri, si sono fatti consegnare 300 euro. Il malcapitato, resosi conto della truffa, ha informato immediatamente il Comando tramite il 112. Le immediate ricerche dei militari hanno consentito di bloccare e arrestare i due che sono stati condotti nel Carcere di Fuorni a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Ad entrambi, inoltre, è stato notificato il divieto di far ritorno nel Vallo di Diano per 2 anni, disposto dal Questore di Salerno.

Sempre a Sala Consilina sono stati denunciati tre rumeni responsabili di truffa ai danni dello Stato in relazione all’indebita percezione del reddito di cittadinanza. Sempre a Sala Consilina i militari dell’Aliquota Radiomobile hanno denunciato un 45enne pregiudicato accusato di detenzione di sostanze stupefacenti e munizioni e di truffa ai danni dello Stato per indebita percezione del reddito di cittadinanza. Dopo la perquisizione personale e domiciliare è stato trovato in possesso di 5 involucri di cellophane con all’interno 15 grammi di hashish. La perquisizione a casa dell’uomo ha consentito di trovare una cartuccia calibro 12 caricata a pallettoni che deteneva senza alcun titolo.La Sezione Operativa del Norm a Sala Consilina ha denunciato, inoltre, un 29enne pregiudicato responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti e munizioni che è stato trovato in possesso di 5 grammi di cocaina, suddivisi in 8 dosi e 20 cartucce calibro 7.65 che deteneva senza alcun titolo.

A Polla, invece, è stato ammanettato un 36enne pregiudicato del posto in quanto accusato di maltrattamenti e lesioni personali nei confronti della madre; l’uomo, dopo le formalità di rito, è stato condotto nella casa circondariale di Ariano Irpino (Avellino). A Teggiano i militari dell’Arma hanno sottoposto agli arresti domiciliari un 32enne pregiudicato del posto trovato in possesso, dopo una perquisizione domiciliare, di 12 grammi di eroina, di materiale vario per il confezionamento della droga, di un bilancino di precisione e 70 euro, ritenuti probabile provento dello spaccio. Sempre a Teggiano i militari della locale Stazione al termine delle indagini hanno dato esecuzione all’ordinanza della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi dalla stessa frequentati, con divieto di comunicazione, emessa dal Gip del Tribunale di Lagonegro nei confronti di un 41enne rumeno pregiudicato e residente a San Rufo. L’uomo si è reso responsabile di atti persecutori ed estorsione nei confronti di una sua connazionale residente a Teggiano.

A Ottati i militari della Stazione di Sant’Angelo a Fasanella hanno dato esecuzione alla misura cautelare di allontanamento dalla casa familiare, emessa dal Gip del Tribunale di Salerno nei confronti di un 85enne del luogo responsabile di maltrattamenti alla moglie, con l’aggravante della continuazione. Infine, a Montesano sulla Marcellana i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile – Aliquota Operativa e quelli della locale Stazione hanno denunciato una 89enne, un 64enne e una 63enne, tutti del posto, responsabili, in concorso tra loro, di edificazione abusiva ed esecuzione di lavori in assenza di permesso di costruire, esecuzione di lavori senza la direzione di un tecnico abilitato, esecuzione di lavori in zona sismica in assenza di preavviso scritto e in assenza di preventiva autorizzazione. L’Ufficio Tecnico del Comune ha emesso ordinanza di demolizione con ripristino dello stato dei luoghi e divieto di accesso all’area.

I controlli in strada

Durante i posti di blocco lungo le strade del Vallo di Diano sono state ritirate 6 patenti per guida in stato di ebbrezza, controllati 61 automezzi, 136 persone e contestate 28 infrazioni al Codice della Strada.