Ci sono anche dei salernitani fra i denunciati dai carabinieri della stazione di Cantalice (Rieti) per il reato di truffa ai danni di compagnie assicurative, abuso d'ufficio, falsità materiale, fraudolento danneggiamento di beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona. Le indagini sono state avviate circa due anni fa in seguito ad un sinistro stradale subito parso "sospetto" ai militari operanti, in relazione ad una possibile falsa ricostruzione dello stesso, creata ad hoc per ottenere un risarcimento da parte delle compagnie assicurative.

L'indagine

Durante l'attività di indagine, riferisce l'Arma, "sono stati raccolti vari elementi di prova in ordine ad alcune violazioni di legge, poi rimessi alla valutazione dell'Autorità Giudiziaria, in relazione alla denuncia di incidenti stradali, in realtà mai verificatisi, allo scopo di percepire indebitamente l'indennizzo delle rispettive compagnie assicurative".