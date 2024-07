“Siamo carabinieri, venga in caserma", ma è una truffa: scatta l'allarme tra i salernitani

“Siamo carabinieri, venga in caserma": queste le parole usate da alcuni truffatori, via telefono. A lanciare l'allarme, gli stessi carabinieri di Salerno: "Qualora dovessero giungere chiamate o richieste del genere ai cittadini, si prega di non spostarsi da casa e di non aprire a nessuno, ma contattare le forze dell’ordine ai numero di emergenza del 112", precisano i militari. Si raccomanda massima prudenza, nonchè divulgazione dell'avviso del Comando di Salerno, specie alle fasce deboli della popolazione.